Voormalig IS-vrouw voor de rechter in unieke zaak wegens slavernij jezidi

Twaalf vrouwen staan dinsdag en woensdag voor de rechter op verdenking van terroristische misdrijven. Ze waren vermoedelijk lid van Islamitische Staat (IS). Een van hen wordt ervan verdacht een jezidivrouw als slaaf te hebben gebruikt.

Die zaak is een primeur. Het is voor het eerst dat iemand in Nederland terechtstaat voor een misdrijf tegen jezidi's.

De jezidi's zijn een religieuze en etnische Koerdische minderheid die vooral in Noord-Irak leven. Daar werden ze vanaf 2014 aangevallen door IS.

Honderdduizenden jezidi's vluchtten de bergen in. Duizenden mannen werden daar door IS vermoord en in massagraven begraven. Vrouwen en kinderen werden ontvoerd en misbruikt. Volgens de Verenigde Naties (VN) pleegde IS genocide op de bevolkingsgroep.

De vrouw die vermoedelijk lid was van IS en dinsdag terechtstaat, zou in 2015 een jezidivrouw als slaaf hebben gebruikt. Ze wordt van een misdrijf tegen de menselijkheid verdacht.

Een andere vrouw die dinsdag voor de rechter moet komen, wordt verdacht van plundering. De tien andere verdachten worden verdacht lid te zijn geweest van een terroristische organisatie.

Vrouwen in november teruggehaald uit Syrië

De twaalf vrouwen werden in november teruggehaald vanuit Syrië. Ze zaten op dat moment in kampen en leefden onder slechte omstandigheden. Hun terugkomst was omstreden, uit angst voor de nationale veiligheid.

Toch besloot het kabinet de vrouwen en hun 28 kinderen terug te halen om ervoor te zorgen dat ze hun straf niet zouden ontlopen. Bij aankomst werden ze direct aangehouden. De kinderen werden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

De verdachten hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit en zouden naar Nederland kunnen komen als ze niet zouden zijn opgehaald en aangehouden. "Dan kunnen we ze niet meer in de gaten houden en dat is een risico dat ik niet kan nemen", zei minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) destijds.

Dinsdag staan zeven vrouwen voor de rechter in Rotterdam. Aan het einde van de middag is de zitting tegen de verdachte die een jezidivrouw als slaaf gebruikte. Woensdag volgen de zaken tegen nog eens vijf voormalig IS-vrouwen.