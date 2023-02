Het RS-virus is weer op z'n retour: geen volle kinder-ic's meer

Het einde van de RS-epidemie is in zicht. "De piek is echt achter de rug", zegt kinderarts Karóly Illy tegen NU.nl. In december lagen de intensivecare-afdelingen voor kinderen nog vol en was de situatie "nijpend". Ook zit er een veelbelovend middel tegen het virus aan te komen.

"Het aantal volwassen en kinderen met het RS-virus is verder aan het afnemen", vertelt Illy, die ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is.

Wat is het RS-virus? Het RS-virus is een verkoudheidsvirus dat bij de meeste kinderen vooral tot hoesten en verkoudheidsklachten leidt. Enkele jonge kinderen worden er heel ziek van en moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Heel soms overlijden baby's aan het virus.

Van 560 naar 104 gevallen per week

Uit cijfers van het RIVM blijkt ook dat het nieuwe aantal gevallen sinds begin januari daalt. "Maar we zijn nog niet terug op het lage niveau van september", stelt het RIVM.

Momenteel worden wekelijks 104 mensen (volwassenen en kinderen) positief getest op het RS-virus. Eind december waren dat er nog 560 per week. Er zijn hiermee dus ook minder kinderen besmet het virus, waardoor weer bedden vrij zijn op de eerder zo volle kinder-ic's.

Iedereen kan het RS-virus krijgen, maar voor volwassenen is de kans veel kleiner om in het ziekenhuis te belanden. Jonge kinderen, ouderen of volwassen met een aandoening of verminderde weerstand kunnen wel flink ziek worden door een infectie met het virus.

Normaal gesproken is de piek in januari en dooft de epidemie uit in maart. Maar dit jaar kwam de piek dus een stuk eerder. "Nu is alles een maand eerder. We zijn er dus bijna vanaf", weet Illy. Er lagen eind januari nog 22 kinderen in het ziekenhuis met een luchtwegontsteking die werd veroorzaakt door het RS-virus.

Hoogste piek in jaren, maar grote problemen bleven uit

In december was er een hoge piek in het aantal besmettingen met het RS-virus, dus waren er grote zorgen. Er zijn immers al jaren te weinig verpleegkundigen, ook op de kinder-ic's.

De meeste patiënten met het RS-virus zijn kinderen. Om hen allemaal een plek te geven, werden extra bedden neergezet. Ook belden ziekenhuizen met elkaar of er nog bedden vrij waren op de kinder-ic's.

Toch zijn er ondanks de hoge piek volgens Illy geen echte problemen geweest. "Natuurlijk was de druk op de zorg al hoog, maar er was geen sprake van verplaatsingen van patiënten naar het buitenland."

RS-virus sloeg eerder toe vanwege lage weerstand door COVID-19

De vroege verspreiding van het RS-virus is volgens Illy waarschijnlijk te verklaren door de coronapandemie. Aangezien er eerder in de pandemie veel minder contact tussen mensen was, kregen andere virussen weinig kans om zich te verspreiden.

"Daardoor was de afweer in de maatschappij voor het RS-virus erg laag", legt de kinderarts uit. "Het RS-virus greep daardoor eerder zijn kans." Mogelijk zijn er meerdere verklaringen. Daar wordt over de hele wereld wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

Het RS-virus slaat elk jaar om zich heen, maar in december 2022 was het aantal positieve gevallen flink hoger dan de jaren ervoor.

De piek van het RS-virus in december 2022.

Veelbelovend middel tegen RS-virus mogelijk snel op de markt

Een veelbelovend middel tegen het RS-virus komt mogelijk al snel op de markt. Vooral kinderen jonger dan één jaar gaan hiervan profiteren. Het middel moet voorkomen dat baby's ernstig ziek worden of overlijden aan een infectie met het RS-virus.