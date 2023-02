Weerbericht: Mistig en bewolkt, alleen het zuiden ziet zo nu en dan de zon

Delen via E-mail

Maandag is een overwegend bewolkte dag, al laat de zon zich af en toe zien. Wel blijft het droog, is er weinig wind en blijven de temperaturen overdag ver van het vriespunt.

De dag begint overal in het land bewolkt. Lokaal hangt er mist, die pas tegen het middaguur helemaal verdwenen is.

In het noorden van het land blijft het de hele dag bewolkt. Mede daardoor blijft de temperatuur daar op 9 graden hangen. In het zuiden laat de zon zich gedurende de dag wel zien, wat het kwik doet stijgen naar een graad of 12.