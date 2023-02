Overzicht Ook deze week veel stakingen, vooral acties bij gemeente

Het aantal stakingen ligt in de eerste maanden van dit jaar al boven het gemiddelde. Afgelopen week werd er in veel sectoren actiegevoerd en ook komende week staan er weer veel stakingen op de planning. In Den Haag leggen stadsreinigers en handhavers het werk neer, net als in Rotterdam. Een overzicht wie er wanneer staakt en waarom.

In verschillende steden staken gemeenteambtenaren

In Groningen staken gemeenteambtenaren, zoals toezichthouders, boa's en medewerkers Stadsbeheer. Op de laatste dag van de vierdaagse staking houden alle medewerkers van de gemeente maandag tussen 12.00 uur en 13.00 uur een manifestatie op de Grote Markt. De actievoerders willen een betere cao, met onder meer een loonsverhoging van 12 procent.

Maandag beginnen stadsreinigers en handhavers in Den Haag aan een driedaagse staking. Honderden medewerkers van de Haagse Straatorganisatie leggen tot en met woensdag het werk neer. In die periode zullen de straten niet schoon worden gehouden en ook het onderhoud aan de straten ligt stil. Handhavers zullen waarschijnlijk geen bekeuringen uitschrijven. De eisen van de actievoerders in Den Haag komen overeen met die in Groningen.

Medewerkers van de reinigingsdienst van de gemeente Rotterdam gaan van woensdag 15 februari tot en met maandag 20 februari staken. Op vrijdag 17 februari zullen boa's een dag lang geen boetes uitdelen. De actievoerders willen een loonsverhoging. Volgens de FNV blijkt uit het laatste loonbod "onvoldoende waardering". De vakbond wijst daarbij op de hoge inflatie. De sector waarop de cao voor gemeenteambtenaren van toepassing is telt ruim 187.000 werknemers.

Op woensdag 15 februari vindt er een landelijke demonstratie van gemeenteambtenaren plaats in de Jaarbeurs in Utrecht.

Ook in andere sectoren wordt er gestaakt

Werknemers van bouwmaterialenleveranciers gaan van maandag actievoeren, meldt vakbond FNV nadat werkgeversvereniging Hibin niet in is gegaan op een ultimatum van die bond. Inzet van de acties is een nieuwe cao. FNV is nu de enige die actie gaat voeren omdat van de andere bonden niet voldoende leden achter acties stonden. Volgens FNV-bestuurder Osman Yildiz begint zijn bond met prikacties. "We doen werkonderbrekingen op het drukste moment van de dag." Dat gaat de komende weken bij verschillende bedrijven gebeuren.

Vakbonden FNV en CNV hebben personeel van koffiefabriek Douwe Egberts opgeroepen te gaan staken. De bonden willen dat het salaris van de werknemers meestijgt met de inflatie. Douwe Egberts komt die eis niet tegemoet. Vanaf zondagavond leggen de medewerkers van een vestiging in Utrecht voor 48 uur het werk neer. Op dinsdag begint het personeel in de fabriek in Joure met een tweedaagse staking.

Werknemers van vliegtuigfabrikant Fokker leggen dinsdag voor 24 uur het werk neer. Vakbond FNV Metaal, dat de staking organiseert, wil dat werknemers van Fokker ELMO uit Hoogerheide een zelfde verplaatsingsregeling krijgen als hun collega's bij Fokker Landing Gear uit Helmond. Beide fabrieken sluiten binnenkort hun deuren, de activiteiten worden gecentraliseerd in Papendrecht.

Vrijdag en zaterdag leggen chauffeurs van de zorgtaxi's hun werk neer, kondigt de FNV aan. Zorgvervoer is er voor allerlei mensen die niet de mogelijkheid hebben zichzelf anderszins te verplaatsen, zoals ouderen, of zieke mensen die voor een afspraak naar het ziekenhuis moeten.