Dertienjarige opgepakt voor brandstichting middelbare school in Roermond

De politie heeft zondagmiddag een dertienjarige jongen uit Roermond aangehouden op verdenking van brandstichting in een middelbare school in zijn woonplaats. Hij zou een kantoorruimte in het Broekhin College in brand hebben gestoken uit onvrede met een docent.

Omdat de jongen minderjarig is en in beperkingen zit, wat betekent dat hij buiten zijn advocaat met niemand mag praten, kan de politie verder geen informatie geven.

De brand brak zaterdag rond 17.45 uur uit. De verdachte liet daarbij leuzen achter, waaruit blijkt dat de brandstichting gericht was tegen een docent van de school. Een kantoor van het college werd door het vuur verwoest. De leraar tegen wie de brandstichting gericht was, zou in die ruimte gewerkt hebben.

Directeur Marc Demandt van het college noemde de brandstichting bedreigend voor de docent en de school. De lessen gaan maandag wel door.