Weekweerbericht: Eerste helft van de week lenteachtig, daarna grijzer weer

Maandag zal het in het noorden nog een tijdje bewolkt zijn, maar de zon gaat vanuit het zuiden steeds meer schijnen. Later in de middag, zodra de bewolking en mistbanken zijn opgetrokken, zal het overal in het land vrij zonnig zijn. De temperatuur loopt op naar 9 graden in het noorden en lokaal 12 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, met kracht 2 tot 3. Dit lenteachtige weer houdt dinsdag en woensdag aan.