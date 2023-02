Weerbericht: Code geel voor dichte mist in het noorden van het land

Delen via E-mail

Het KNMI geeft voor de provincies Friesland, Noord-Holland, Flevoland en Gelderland en het Waddengebied code geel vanwege plaatselijk dichte mist. De mist verdwijnt in de loop van de ochtend. Daarna wordt het een droge dag met wolkenvelden en af en toe zon. De temperatuur loopt op naar zo'n 9 tot 10 graden.

De dag begint op de meeste plaatsen bewolkt en grijs. Lokaal is het nog een tijdje mistig. De mist verdwijnt later in de ochtend.