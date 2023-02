Zeventienjarig meisje omgekomen bij auto-ongeluk in Gelderse Westendorp

Een zeventienjarig meisje uit Doetinchem is zaterdagavond bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Ze zat met drie andere jongeren in een auto die op de Smoddedijk in het Gelderse Westendorp (gemeente Oude IJsselstreek) op een boom botste. Dat meldt de politie.

De andere drie inzittenden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn.