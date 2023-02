Teller Giro555-actie voor aardbevingsslachtoffers staat op 16 miljoen euro

Delen via E-mail

Er is tot nu toe 16 miljoen euro gedoneerd voor de Giro555-actie voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië, laat de organisatie zaterdag weten. Met het geld kunnen onderdak, kleding, medische zorg en voedsel worden geregeld voor de getroffenen.

De Giro555-actie werd dinsdag opgezet door meerdere hulporganisaties. Ze hopen daarmee zoveel mogelijk in te zamelen voor de mensen in Turkije en Syrië die maandagochtend vroeg werden getroffen door de aardbevingen.

De beving in het zuiden van Turkije had een kracht van 7.8. Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Later vond nog een aardbeving plaats. Het dodental liep zaterdag op tot boven de 24.000.