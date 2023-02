Weerbericht: Veel bewolking met lokaal kans op een spatje regen

Zaterdag is er veel bewolking, waarbij af en toe een spatje motregen kan vallen. De zon laat zich soms even zien. Het wordt 9 tot 10 graden.

In de ochtend overheerst bewolking, maar vooral in het westen van het land kan de zon even doorbreken. De wind is matig en komt uit het westen- tot zuidwesten.

In de middag is er kans op een spatje motregen. Met zo'n 9 tot 10 graden is het zacht voor de tijd van het jaar.

Zaterdagavond krijgen we regionaal te maken met nevel en mist. De wind neemt af en het koelt in de nacht naar zondag af naar een graad of 4.

