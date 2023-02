Restaurantgasten overmeesteren overvaller met vuurwapen in Best

Een aantal gasten van een restaurant in het Noord-Brabantse Best heeft vrijdagavond een gewapende overvaller overmeesterd. De man is overgedragen aan de politie.

De overvaller kwam rond 23.20 uur de eetgelegenheid aan het Dorpsplein binnen en droeg een vuurwapen bij zich. Hij eiste geld en bedreigde de gasten en bediening.

"Door daadkrachtig optreden van een aantal gasten is de man overmeesterd", zegt een woordvoerder van de politie. "Ze hebben hem vastgehouden totdat de politie kwam en aan agenten overgedragen."

Tijdens de overval waren er nog tientallen mensen in het restaurant aanwezig. Volgens de woordvoerder waren veel mensen ooggetuige van het incident. Voor deze mensen is slachtofferhulp ingeschakeld.