Levensgevaarlijke situatie door losgemaakte vloerplaten uitkijktoren De Onlanden

Twee grote stalen vloerplaten van de uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden in Noord-Nederland zijn door vandalen losgemaakt. Dat leverde een levensgevaarlijke situatie op, want wandelaars hadden 26 meter naar beneden kunnen vallen. De toren is afgezet.

Boswachter Bart Zwiers kreeg vrijdagochtend een melding over de uitkijktoren in het natuurgebied op de grens van Drenthe en Groningen.

"Ik kreeg een foto doorgestuurd van de op de grond gevallen vloerplaten, met de vraag of ik hier iets van afwist", zegt hij tegen RTV Noord. "Ik was totaal verbaasd en ben meteen naar de uitkijktoren gegaan."

Volgens de boswachter moet het losmaken van de vloerplaten geen gemakkelijke klus zijn geweest. De stalen roosters van 1,5 bij 1,5 meter zijn stevig vastgemaakt met zware bouten en klemmen. Het losmaken van de platen zou daarom alleen met gereedschap kunnen.

Zwiers denkt daarom dat iemand dit met opzet heeft gedaan. "Wie door dat gat naar beneden valt, kan sterven. Hoe kun je dat op je geweten willen hebben?"

Uitkijktoren tijdelijk gesloten wegens vandalisme

Na de melding begon de boswachter met het afzetten van de uitkijktoren. Inmiddels hangt er een bordje, waarop staat dat de uitkijktoren wegens vandalisme is gesloten. Ook de politie is op de hoogte gesteld. Zwiers heeft aangifte gedaan.