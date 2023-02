Goed nieuws: Prostaatkanker eerder ontdekt | Meer salaris in kinderopvang

Delen via E-mail

Door het slechte nieuws dat NU.nl vaak domineert, kan het goede nieuws ondersneeuwen. Daarom zetten we positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week: uitgezaaide prostaatkanker kan eerder ontdekt worden en gratis DNA-onderzoek voor nazaten van slaafgemaakten.

Het Radboudumc heeft een techniek ontwikkeld waarmee artsen uitzaaiingen van prostaatkanker in lymfeklieren eerder kunnen signaleren. Dat is goed nieuws, omdat het vroeg ontdekken van uitzaaiingen belangrijk is voor de behandeling van kanker. De nieuwe techniek kan al worden gebruikt bij klinische onderzoeken.