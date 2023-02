Vijfduizend nieuwe stamceldonoren in week tijd, vooral mannen melden zich aan

Ruim vijfduizend nieuwe stamceldonoren hebben zich de afgelopen week aangemeld bij centrum Matchis. Daarmee komt het totale aantal boven de 400.000. De nieuwe donoren zijn vooral mannen.

Aanleiding voor de toestroom van doneren is de actie van Thijs Slegers. De 46-jarige PSV-woordvoerder is door bloedkanker ongeneselijk ziek en deed een oproep om stamceldonor te worden.

"Deze oproep heeft velen geraakt en tot actie aangezet", aldus Matchis-woordvoerder Bert Elbertse. "Naast alle aanmeldingen zijn we ook overspoeld door vragen over stamceldonatie."

Volgens Elbertse is het resultaat van de actie opvallend, omdat de sportwereld de oproep breed heeft opgepakt. "Dat maakt de aanwas uniek. Het zijn vooral mannen die zich inschrijven. Dat hebben wij nog niet eerder zo massaal gezien."

Vorig jaar verwelkomde Matchis in totaal 27.000 nieuwe stamceldonoren. In één week tijd is dus bijna 20 procent van dat aantal al behaald. In januari meldden 2.500 mensen zich aan.

Dit weekend nieuwe acties in voetbalcompetities

Zondag betuigden toeschouwers van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV in De Kuip hun steun aan Slegers. In de twaalfde minuut van het duel klapten de ruim 47.000 aanwezige fans een minuut lang.

Vrijdagavond staat er opnieuw een actie gepland, in Tilburg. Daar zal de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd Willem II-FC Dordrecht in het teken staan van stamceldonatie. De actie is ter nagedachtenis aan Serge Rossmeisl. Hij overleed recent aan leukemie en was - naast directeur van profcluborganisatie FBO - fervent Willem II-supporter.