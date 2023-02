Een van twaalf teruggehaalde IS-vrouwen verdacht van misdrijven tegen jezidi's

Een van de twaalf vrouwen die in november 2022 vanuit een IS-kamp naar Nederland zijn gehaald, wordt verdacht van misdrijven tegen jezidi's. Het is voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor misdrijven tegen de Iraakse minderheid, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen werden op 1 november opgehaald uit Syrië. Eenmaal in Nederland werden de vrouwen gearresteerd op verdenking van terroristische misdrijven, omdat ze vermoedelijk lid waren van terreurorganisatie IS.

IS heeft sinds 2014 ook op grote schaal ernstige misdrijven tegen jezidi's gepleegd. De terreurorganisatie wordt verantwoordelijk gehouden voor genocide op de religieuze en etnische Koerdische minderheid.

Een van de teruggehaalde vrouwen zou een vrouw uit die groep tot slavernij hebben gebracht. Volgens het OM gebeurde dat in 2015. Ze wordt daarom verdacht van slavernij als misdrijf tegen de menselijkheid.