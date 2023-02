Stichting achter Anne Frank Huis doet aangifte na antisemitische projectie

De Anne Frank Stichting doet aangifte van een projectie die maandagavond te zien was op het Anne Frank Huis in Amsterdam. Minutenlang verscheen de tekst 'Anne Frank is uitvinder van de balpen'. Die tekst is onderdeel van een complottheorie.

Complotdenkers zeggen dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven. Zij baseren dat idee op blaadjes in haar dagboek waarop met een balpen is geschreven en stellen dat de pen pas na de oorlog in gebruik raakte. "Hiermee willen ze het bestaan van de Holocaust in twijfel trekken dan wel ontkennen", aldus de stichting.

Onderzoek heeft de bewering al weerlegd. De balpenvellen zijn hoogstwaarschijnlijk pas later door een onderzoeker per ongeluk in het dagboek achtergelaten.

"De Anne Frank Stichting is geschokt en heeft met afschuw kennis genomen van de projectie. Het Achterhuis is de plek waar Anne Frank zat ondergedoken en haar dagboek schreef. Anne Franks dagboek is een van de belangrijkste getuigenissen van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog", aldus de stichting in een verklaring.

De stichting vindt dat de verantwoordelijken met de projectie een "aanval op de echtheid" doen van het dagboek en daarmee haatzaaien. "Het is een antisemitisch en racistisch filmpje. Wij realiseren ons zeer wat dit betekent voor de Joodse gemeenschap en voor de stad Amsterdam in het algemeen."

Politie doet onderzoek, bewindslieden geschokt

De politie deed al onderzoek naar de projectie. Beelden ervan werden gedeeld via rechts-extremistische Telegramkanalen.