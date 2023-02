Marechaussee discrimineerde bij grenscontroles, mag huidskleur niet meewegen

De Koninklijke Marechaussee mag mensen niet langer controleren op basis van uiterlijke kenmerken, zoals hun huidskleur. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag geoordeeld. De marechaussee was in november al uit eigen beweging met die praktijk gestopt.

"Dit is een ernstige vorm van discriminatie", zegt het hof. "Een dergelijke vorm leidt tot stigmatisering en gevoelens van pijn."

Het gerechtshof oordeelt dat de marechaussee onderscheid maakt op grond van ras. Omdat dat ernstige gevolgen kan hebben, mag dat "alleen als daar bijzonder zwaarwegende redenen voor zijn".

Volgens het hof heeft de Staat niet aangetoond dat dit het geval is. "Dit betekent dat de marechaussee zich schuldig maakt aan discriminatie op grond van ras en dat is verboden."

De ontlading bij de zogenoemde coalitie tegen etnisch profileren is groot na de uitspraak. Belanghebbenden en advocaten hebben in het gerechtshof tranen in de ogen van blijdschap.

"We gaan ervan uit dat de marechaussee per direct met deze vorm van controle stopt", zegt advocaat Jelle Klaas namens de eisers in een eerste reactie. Ze zeiden in november wel dat ze uit eigen beweging wilden stoppen, maar hebben dat, ook volgens het hof, in de praktijk nooit gedaan."

Het vonnis geeft volgens de coalitie een belangrijk signaal af naar andere onderdelen van de overheid.

Veel emotie bij de coalitie tegen etnisch profileren na de uitspraak van het hof. Foto: Afran Groenewoud

Racismebestrijder: 'Belangrijk signaal voor overheid'

De marechaussee laat aan NU.nl weten het vonnis te bestuderen. De dienst zal vervolgens bepalen wat de gevolgen zijn voor het huidige en toekomstige werk van marechausseemedewerkers.

Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, reageert positief op het "duidelijke oordeel" van het hof dat selectie mede op grond van ras niet is toegestaan. "Deze uitspraak is een enorme stap om systemisch racisme niet alleen aan de kaak te stellen maar ook te verbieden", zegt de regeringscommissaris.

Baldewsingh noemt het vonnis bovendien een "belangrijk signaal" voor de overheid. "Deze uitspraak maakt zoiets simpels als vliegen hopelijk minder stressvol voor mensen van kleur."

Marechaussee kreeg gelijk van lagere rechter

De coalitie tegen etnisch profileren en de Staat hoorden dinsdag de uitspraak van het gerechtshof Den Haag. De Koninklijke Marechaussee mocht in september 2021 van een lagere rechtbank reizigers aan de grens controleren op basis van uiterlijke kenmerken, zoals hun huidskleur. In november stopte de marechaussee er zelf mee.

Toch ging de coalitie in beroep tegen de uitspraak. Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International, antidiscriminatievoorziening RADAR en belangenorganisatie Controle Alt Delete zagen het oordeel van de rechter als een vrijbrief voor discriminatie. Daarom wilden ze de werkwijze van de marechaussee ook in juridische zin van tafel.

Etnisch profileren is volgens de belangengroep nooit goed te praten, ook al zouden de bedoelingen goed zijn. "Het gaat niet om de intentie, maar om de impact", stelde hun advocaat in zijn pleitnota, die NU.nl heeft ingezien.

Staat zei niet aan etnisch profileren te doen

De advocaat van de Staat was het in december tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak met de coalitie eens dat etnisch profileren niet goed valt te praten. "Het mag niet en het werkt niet", zei ze in de Haagse rechtbank.