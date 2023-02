Politie vindt drugs in vrachtwagen met hulpgoederen voor Turkije en Syrië

De politie heeft drugs gevonden in een vrachtwagen die hoorde bij een hulptransport voor het rampgebied in Turkije en Syrië. De politie onderzoekt nu de lading van de andere vijf vrachtwagens van het transport.

De politie kreeg donderdag om 3.00 uur de tip dat er drugs in het voertuig zaten. De vrachtwagen stond op dat moment op een parkeerplaats op de A4 in de buurt van Leiderdorp.

Na de aardbevingen in Turkije zijn overal in Nederland hulpgoederen ingezameld om naar het gebied te sturen. Veel gebouwen zijn verwoest, waardoor mensen in het rampgebied dakloos zijn geraakt. Bovendien is het erg koud in de regio. Het dodental nadert de twintigduizend.