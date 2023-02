Waarom crimineel Henk Rommy pas na 30 jaar terechtstaat voor dubbele moord

De bekende Nederlandse crimineel Henk Rommy moet zich vanaf maandag verantwoorden voor een dubbele moord in mei 1993. Rommy, ook wel de "Zwarte Cobra" genoemd, wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de liquidatie in Antwerpen. Waarom liet deze zaak zolang op zich wachten?

Begin 2021 zette hij weer voet op Nederlandse bodem. Rommy landde op Schiphol na een straf van zestien jaar uit te hebben gezeten in de Verenigde Staten. In 2006 werd hij schuldig bevonden aan het voornemen om xtc-pillen Amerika binnen te smokkelen.

Kort na zijn landing werd hij aangehouden omdat hij nog een straf van veertien maanden uit moest zitten voor het smokkelen van hasj. Rommy was groot geworden door de handel in softdrugs.

Toen hij in zijn cel zat, kreeg hij te horen dat hij werd vervolgd voor een dubbele moord in Antwerpen. Een liquidatie die deel uitmaakte van het langslepende Passage-proces waarin ook Dino Soerel terechtstond en de naam van Willem Holleeder regelmatig viel.

Vervolging van Rommy al in 2012 aangekondigd

Sabine Tammes, een van de aanklagers in dat proces, liet bij het uitspreken van de strafeisen in 2012 al weten dat Rommy nog "aan de beurt zou komen". De in Suriname geboren Rommy zou de opdrachtgever zijn geweest voor de moord op de Griekse diamantair en drugshandelaar Henie Shamel (55).

Rommy zou een schuld van bijna twee miljoen gulden hebben openstaan bij Shamel en hebben besloten dat het goedkoper was de man om te brengen, dan zijn schuld af te betalen.

Toen Shamel in de nacht van 8 op 9 mei aan kwam rijden in zijn gele Mercedes werd hij onder vuur genomen. Naast hem zat zijn vriendin Anne de Witte (44). Achteraf werd geconcludeerd dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plek was.

Onder anderen kroongetuige Peter la Serpe sprak over de achtergrond van de dubbele moord en de betrokkenheid van huurmoordenaar Jesse R. Volgens La Serpe was het R. die hem vertelde dat Rommy de opdracht had gegeven. Een beschuldiging die door Rommy wordt tegengesproken.

Zwarte Cobra dankt bijnaam aan inbrekerscarrière

Dat er pas nu over de schuld of onschuld van Rommy wordt geoordeeld, heeft alles maken met zijn gevangenisstraf in Amerika. In 2004 werd hij in Spanje aangehouden na een door de Amerikanen opgezette undercoveroperatie.

Rommy zette zijn eerste voetstappen op het criminele pad als inbreker en hield daar zijn bijnaam Zwarte Cobra aan over. Hij was naar eigen zeggen zo lenig dat hij door elk sleutelgat paste en de verwijzing naar een slang was geboren. Na betrokken te zijn geweest bij onder andere kunstroven, richtte hij zich op de hasjhandel.

Op zijn bruiloft in 1993 liet Rommy merken hoe goed het hem ging. Op video is te zien dat René Froger optrad op het door Rommy afgehuurde eiland in de Loosdrechtse plassen. Presentatrice Caroline Tensen praatte het feest aan elkaar. Sommige gasten liepen als grap rond met de letters DEA op hun rug, waarmee ze verwezen naar Amerikaanse anti-narcoticabrigade de Drug Enforcement Administration.

Amerika arresteerde Rommy buiten Nederland om

Het was deze dienst die Rommy tien jaar later arresteerde in Spanje. Een Nederlandse burgerinfiltrant en een Amerikaanse undercoveragent hadden met Rommy gesproken over het smokkelen van een partij xtc-pillen naar Amerika.

Toen Rommy zei dat hij wel iemand wist die daarbij kon helpen, was dat genoeg voor zijn arrestatie. Een beslissing die fel werd aangevochten door zijn advocaat Mark Teurlings, die Rommy nog altijd bijstaat.

Zijn cliënt zou zijn uitgelokt door de Amerikanen en dat is in Nederland verboden. Agenten mogen iemand niet aanzetten tot een misdrijf. Volgens Teurlings de reden dat de Nederlandse overheid buiten de Amerikaanse plannen werd gehouden, om te voorkomen dat de aanhouding onrechtmatig was.

Minister van Justitie Hirsch Ballin gaf later toe dat de Amerikanen om hulp hadden gevraagd, maar dat dit werd afgewezen. Ondanks de afwijzing zetten de Amerikanen hun operatie voort. In 2005 werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten, in 2008 werd hij definitief tot twintig jaar cel veroordeeld.

Teurlings pogingen om Rommy dan op zijn minst zijn straf in Nederland te laten uitzitten, faalden. Na een strafkorting van vier jaar tijd is Rommy nu weer iets meer dan een jaar terug.

Van de Zwarte Cobra is inmiddels weinig meer over, aldus Teurlings. De 71-jarige Rommy kampt met gezondheidsproblemen en mede om die reden werd hij in juni van vorig jaar tijdelijk vrijgelaten in afwachting van zijn proces.