Vluchtelingen uit Oekraïne zonder Oekraïens paspoort mogen langer blijven

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ruim 4.600 Oekraïense vluchtelingen zonder Oekraïens paspoort mogen langer in de speciale gemeentelijke opvanglocaties in Nederland blijven. Dat bevestigen bronnen donderdag na berichtgeving van RTL Nieuws . Eigenlijk zouden ze daar vanaf volgende maand geen recht meer op hebben.

Het gaat om zogenoemde derdelanders. Dat zijn mensen die voor de oorlog met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven. Zij woonden in Oekraïne voor bijvoorbeeld werk of een studie.