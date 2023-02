Tot zes jaar cel geëist tegen plofkraakbende die fataal ongeluk veroorzaakte

Het Openbaar Ministerie wil dat vijf leden van een Nederlandse plofkraakbende tot zes jaar de cel ingaan. Justitie vindt dat de groep "enorme risico's" nam en daarmee veelvuldig de gezondheid van anderen in gevaar bracht.

De verdachten brachten ook hun eigen gezondheid in gevaar tijdens hun voorbereiding op plofkraken. Zo kwamen in een uitvalsbasis in Utrecht meerdere explosieven onbedoeld tot ontploffing. Daarbij kwam een van de verdachten om het leven.

Het OM kreeg de groep in het vizier dankzij Duitse collega's. Een verdachte bestelling van pinautomaten werd opgemerkt en met camera's en afluisterapparatuur afgeleverd in Utrecht. Dat leidde uiteindelijk tot identificatie van de verdachten.

Later vond er een inval plaats in de Utrechtse loods. Daarbij troffen agenten gasflessen, explosieven en andere stoffen en spullen aan die doorgaans worden gebruikt bij plofkraken.

Ook in een berging in Den Bosch stuitten agenten op een zeer gevaarlijke hoeveelheid explosieve stoffen. Uit verder onderzoek bleek dat de verdachten zelf explosieven maakten, voorverkenningen uitvoerden en snelle vluchtauto's voorbereidden. Volgens justitie is dan ook bewezen dat de groep zich voorbereidde op het plegen van plofkraken in Duitsland.