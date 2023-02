Lezersvraag Ook jongensbesnijdenis is soms strafbaar in Nederland

"Wat ik niet begrijp, is waarom besnijdenis voor meisjes al sinds 1993 strafbaar is in Nederland en voor jongens niet", schrijft een lezer van NU.nl. Een wettelijk verbod op jongensbesnijdenis is er inderdaad niet. De vrijheid van godsdienst speelt daarin mee. Maar zonder medische noodzaak de voorhuid van jongens verwijderen is wél strafbaar als een van hun ouders ertegen is.

Zo oordeelde de Hoge Raad in 2014 in een rechtszaak tussen twee ouders dat een besnijdenis strafbaar was. Een vader zat volgens de hoogste rechter in Nederland fout, omdat hij uit geloofsovertuiging zijn zoons zonder toestemming van hun moeder had laten besnijden.

Een woordvoerder van kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer laat aan NU.nl weten dat het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties "geen nadrukkelijk standpunt" over jongensbesnijdenis heeft ingenomen. Volgens de bewaker van kinderrechten in Nederland is er sprake van een spanningsveld.

Aan de ene kant heb je te maken met godsdienstvrijheid. Maar aan de andere kant moet een kind volgens het kinderrechtenverdrag van de VN kunnen meebeslissen over wat er met het eigen lichaam gebeurt.

Verschil in beleid vanwege gezondheidsrisico's en godsdienst

In tegenstelling tot meisjesbesnijdenis is het besnijden van jongens in sommige geloofsrichtingen voorgeschreven. Volgens het jodendom moeten jongens op de achtste dag na hun geboorte besneden worden. In de islam is het besnijden van jongens niet verplicht, maar wordt het wel aanbevolen.

De overheid heeft een zerotolerancebeleid tegen meisjesbesnijdenis. Expertisecentrum voor gezondheidsverschillen Pharos heeft daarom met steun van het ministerie van Volksgezondheid de site en socialemediacampagne Recht op Nee ontwikkeld. Jongeren kunnen zo leren nee te zeggen tegen de sociale druk achter onder meer meisjesbesnijdenis en gedwongen huwelijken.

Er is geen zerotolerancebeleid tegen het zonder medische noodzaak besnijden van jongens. "De wettelijke kaders voor wat betreft jongensbesnijdenis zijn ruimer", zegt een Pharos-woordvoerder tegen NU.nl. "Het is aan de samenleving en de politiek om te bepalen of dit wettelijk kader moet worden aangepast."

Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt het verschil in aanpak. Het onderscheid tussen meisjes- en jongensbesnijdenis wordt gemaakt, omdat het risico op complicaties bij meisjes veel groter is dan bij jongens.

Ook speelt mee dat de ingreep bij jongens vaak wordt uitgevoerd vanwege geloofsvoorschriften. Daarom is er tot nu toe geen verbod op jongensbesnijdenis.

Medische beroepsverenigingen zijn voor verbod op jongensbesnijdenis

Zonder medische noodzaak jongens besnijden is al jaren omstreden. Artsenfederatie KNMG en acht andere beroepsverenigingen zien jongensbesnijdenis als een schending van het recht om zelf te beslissen wat je doet met je lichaam.

Dat recht is vastgelegd in de Grondwet. Daarom riepen de verenigingen in 2011 op om ook jongensbesnijdenis in de Nederlandse wet te verbieden. Een ruime meerderheid van individuele artsen was toen tegen de ingreep zonder medische noodzaak.

Ook risico's bij jongensbesnijdenis

Ook bij het verwijderen van de voorhuid van jongens is er een risico op complicaties, benadrukt de KNMG. Veel mensen zouden dat niet weten.

"Met name bloedingen, infecties en plasbuisvernauwingen komen regelmatig voor", staat op de website van de medische beroepsvereniging. "Ook sterfgevallen zijn gerapporteerd."