Celstraf dreigt voor vrouw die complottheorieën verspreidt over dood meisje (14)

Een vrouw uit het Overijsselse Wanneperveen hangt een celstraf boven het hoofd. Ze moet binnen twee dagen complottheorieën over de dood van de veertienjarige Lisa van het internet verwijderen. Doet ze dat niet, dan moet ze tien dagen de cel in.

Dat oordeelde de rechtbank in Zwolle donderdag. Het meisje uit Drenthe werd in mei levenloos in een bos in Dedemsvaart gevonden. Ze had zichzelf van het leven beroofd.