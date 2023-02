Door ov-stakingen gebruiken we meer deelfietsen en deelscooters

Door de stakingen in het openbaar vervoer maakten veel meer mensen gebruik van ov-fietsen en deelscooters. Zo zag de NS een stijging van 22 procent in het gebruik van ov-fietsen ten opzichte van de week ervoor.

"Het is mogelijk dat er meer factoren meespelen bij de toename", zegt een woordvoerder van NS. "Maar de stakingen spelen in ieder geval ook een rol. Als we vergelijken met dezelfde dagen als één en twee weken geleden, zien we een gemiddelde stijging van 22 procent van het aantal fietsen dat is gebruikt". Maandag was de stijging het grootst.