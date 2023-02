Bijna 27 jaar cel voor Twentse bendeleider die achter geweldsgolf in 2017 zat

De Twentse bendeleider Simo D. is woensdag veroordeeld tot 26 jaar en 8 maanden cel. Volgens de rechtbank in Almelo staat vast dat hij in 2017 opdracht heeft gegeven voor liquidaties en brandstichting. D. wist de aanslagen te organiseren vanuit de gevangenis in Duitsland. Daar zat hij vast vanwege een veroordeling in een drugszaak.

De 42-jarige D. kreeg de maximale gevangenisstraf omdat hij opdracht heeft gegeven voor het in brand steken van een kapsalon in Enschede. Ook zat hij achter een mislukte liquidatiepoging in het Duitse Gronau en een aanslag op het huis van een oudere vrouw in Almelo.

Het Openbaar Ministerie noemde het een wonder dat er bij de aanslagen geen doden zijn gevallen.

Marcus T. werd tien jaar cel opgelegd. De 35-jarige rechterhand van D. werd alleen veroordeeld voor zijn rol bij de poging tot liquidatie van een man in Gronau. Hij had het geweld gepleegd in opdracht van D., die wordt beschouwd als het meesterbrein. Samen moeten ze het slachtoffer ook 60.000 euro aan schadevergoeding betalen.

Volgens de rechtbank viel de "gewetenloosheid" en "meedogenloosheid" van beide mannen op. "Het gruwelijke karakter van de daden hebben tot gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving geleid", zei de rechter.

Justitie eiste in november 26 jaar en 7 maanden cel tegen beide mannen.

'Zeer zorgwekkend dat aanslagen vanuit gevangenis werden georganiseerd'

De rechtbank noemde het "zeer zorgwekkend dat de opdrachtgever de aanslagen vanuit de gevangenis in Duitsland kon organiseren."