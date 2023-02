Zes arrestaties in onderzoek naar gewelddadige jongeren in Den Haag

De politie in Den Haag heeft dinsdag zes verdachten opgepakt in een onderzoek naar gewelddadige jeugdgroepen. Het gaat om mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar.

Tijdens de doorzoeking van woningen zijn onder meer verdovende middelen, gestolen goederen, wapens en telefoons gevonden. Er zijn in totaal elf woningen en bijbehorende kelderboxen in Den Haag doorzocht.

De politie maakt zich al langer zorgen over rivaliserende jongerengroepen in Den Haag die buitensporig geweld tegen elkaar gebruiken. Ze sluit dan ook niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

In het onderzoeken werkt de politie samen met de gemeente en het OM. Er moet volgens de politie veel gebeuren om het toenemende geweld tussen groepen te stoppen.