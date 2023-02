Drie tieners gezamenlijk verdacht van doodslag van Haagse snackbareigenaar

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt drie tieners van doodslag in vereniging en openlijke geweldpleging. Het drietal is opgepakt op verdenking van het doodsteken van een Haagse snackbareigenaar. De tieners blijven zeker een maand langer in voorarrest.

De toevoeging 'in vereniging' betekent dat het OM denkt dat de tieners als groep hebben gehandeld.

Het incident vond eind januari plaats op het Doctor H.E. Van Geldererf in het Haagse stadsdeel Loosduinen. Het slachtoffer liep over straat met zijn vrouw, toen hij het doelwit van de fatale mishandeling werd. Ook zijn vrouw werd geslagen en geschopt.

Agenten troffen hem zwaargewond op straat aan. Hulp mocht niet meer baten. De verdachten, twee meisjes van vijftien en een zeventienjarige jongen, werden in de nacht na het incident opgepakt. Zij worden ook verdacht van openlijke geweldpleging tegen de weduwe.

Buurtbewoners reageerden geschokt op het incident. Zo werd een stille tocht georganiseerd om de snackbareigenaar te herdenken. Honderden mensen kwamen daarop af met bloemen en lampionnen, die bij de snackbar van het slachtoffer werden neergelegd.