RIVM vraagt acht provincies geen hout te stoken vanwege gebrek aan wind

Het RIVM vraagt aan inwoners van acht provincies om tijdelijk geen hout te stoken. Het gaat om Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe, Utrecht, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland. Omdat het in die gebieden op dit moment amper waait, kan het stoken leiden tot gezondheidsklachten en (geur)hinder.

Houtkachels werden afgelopen najaar populairder door de hoge gasprijzen die volgden op de Russische aanval op Oekraïne. Dat heeft een keerzijde, want houtrook bevat onder meer benzeen, PAK's, fijnstof en koolmonoxide. Als het waait blijven die schadelijke stoffen in minder lage concentraties hangen in de straat dan wanneer het windstil is.