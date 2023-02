Advocaat De Mos: 'Cliënt werd niet rijk door ondernemers, dus geen corruptie'

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos is niet rijk geworden van de contacten met bevriende ondernemers. Dat bewijst volgens zijn advocaat Peter Plasman dat er geen sprake is van corruptie, zo zei hij dinsdag tijdens zijn pleidooi.

De Mos is oprichter en leider van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. Hij wordt ervan verdacht dat hij zich heeft laten omkopen. Zijn advocaat is deze dinsdag aan het woord en zal vermoedelijk om vrijspraak vragen.

"Als De Mos het had gewild, had hij zonder enige belemmeringen kunnen graaien naar grote vermogens", zegt Plasman. "Hij had kunnen vragen om een wereldreis of een dure auto. Maar het is niet gebeurd. En dat bewijst dat er geen sprake is van persoonlijke verrijking."