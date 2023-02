Nederland wil Europees PFAS-verbod op ruim tienduizend chemische stoffen

Nederland wil samen met vier andere landen een verbod op de productie, het gebruik, de verkoop en de import van ruim tienduizend chemische stoffen in de Europese Unie. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd voorstel voor het PFAS-verbod.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die worden verwerkt in bijvoorbeeld kleding en antiaanbakpannen. Het gaat om niet-natuurlijke stoffen die in het milieu heel langzaam worden afgebroken. Ze kunnen schadelijk zijn voor natuur en mens.

Het was al bekend dat Nederland graag zo'n verbod wilde. Begin dit jaar zette het kabinet samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden de eerste stap in het proces door een zogenoemd restrictievoorstel in te dienen. Maar het was nog niet bekend wat daarin stond.

Nu blijkt dus dat het de bedoeling is om ruim tienduizend PFAS te verbieden. Het gaat (nog) niet om stoffen die in medicijnen, ongediertebestrijding en gewasbeschermingsmiddelen zitten.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen noemt het verbod "echt nodig". "Ongemerkt komen we PFAS ondertussen overal in ons leven tegen. Het zit in de grond, in onze kleren en zelfs in ons lichaam. Terwijl we weten dat het slecht voor ons kan zijn. Alleen door het in heel Europa in één klap te verbieden, kunnen we die vervuiling een halt toeroepen."

Nu het voorstel is ingediend, hebben de betrokkenen zes maanden de tijd om hierop te reageren. Daarna gaan twee wetenschappelijke comités advies geven. Naar verwachting komt de Europese Commissie in 2025 met een definitief voorstel, waarna de lidstaten mogen besluiten of ze het verbod echt willen.