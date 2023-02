Groningse zorgboerderij moet dicht nadat inspectie ernstige misstanden ziet

Een zorgboerderij in het Groningse Wedde moet de deuren sluiten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht Aurora Borealis na meldingen van mishandelingen en zag daar inderdaad ernstige misstanden. Dat blijkt uit een maandag verschenen rapport

Diverse oud-medewerkers van Aurora Borealis hadden in oktober vorig jaar aangifte gedaan bij de politie. Die ging niet alleen zelf met de zaken aan de slag, maar lichtte ook de IGJ in. Ook journalist Alberto Stegeman legde misstanden vast en speelde die door naar de inspectie.

De inspectie bezocht de boerderij, waar tien mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking wonen, in december. In het nu verschenen rapport schrijft de inspectie over meerdere situaties waarin deze bewoners werden mishandeld.

Zo bevat het politierapport een melding over een cliënt die met zijn hoofd in een wc werd geduwd. Een ander werd door personeel in een sloot gezet. Weer een andere cliënt werd buiten onder een druppelende tuinslang gelegd.

Ook zijn er meldingen over iemand die een sinaasappel in zijn mond kreeg geduwd en een cliënt die aan de haren naar achteren werd getrokken, terwijl een slang in zijn keel werd geduwd. "De slang gaat zo ver in zijn keel dat de cliënt stikgeluiden maakt", luidt de omschrijving.

Cliënten werden gekleineerd en geïntimideerd

"Bij Aurora Borealis krijgen de cliënten lichamelijke straffen opgelegd als ze met hun gedrag duidelijk willen maken wat ze willen of niet willen", vat de IGJ de situatie samen in een rapport.

Ook werden cliënten volgens de inspectie gekleineerd en geïntimideerd "door hen uit te lachen, te beledigen en te vernederen". Daardoor heerste bij Aurora Borealis "een gevoel van onveiligheid".