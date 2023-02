Weerbericht: Volop zon en een temperatuur van maximaal 6 graden

Na een frisse nacht loopt de temperatuur dinsdag op naar maximaal 6 graden. De zon zal zich volop laten zien, meldt Weerplaza.

In de nacht van maandag op dinsdag was het overwegend helder, maar ontstond op sommige plekken ook nevel en mist. Op dit moment kan het met name in het westen en noorden op uitgebreide schaal mistig zijn.