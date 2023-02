Dierenopvang in Zwolle vraagt om voedselhulp voor 417 cavia's

Delen via E-mail

In de afgelopen weken hebben medewerkers van de dierennoodopvang Flappus in Zwolle zo'n 417 cavia's gered uit een onveilige situatie. Door een tekort aan voedsel voor de beestjes, vraagt de opvang nu om hulp.

De cavia's werden gered uit een woning van iemand die de dieren fokte "omdat ze het leuk vond", laat de dierenopvang weten. Volgens stichting Flappus is de eigenaar hulp aangeboden.

Veel van de cavia's zijn in slechte conditie, meldt regionale omroep RTV Oost. Ze hebben langere tijd in een kleine ruimte geleefd en verschillende ziektes opgelopen. Daarom zitten ze in quarantaine en worden ze medisch behandeld.