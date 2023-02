Luchtalarm gaat te laat af in Noord-Nederland en Noord-Brabant

Het luchtalarm is maandag te laat afgegaan in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. De sirene klonk in Noord-Nederland zo'n negen minuten later dan gepland (12.00 uur). In Noord-Brabant ging het om een vertraging van vijf minuten.

Volgens de veiligheidsregio's ontstond de vertraging in Noord-Nederland door drukte in de meldkamer. In Noord-Brabant waren er opstartproblemen met het systeem, aldus de veiligheidsregio.

Het alarm gaat elke eerste maandag van de maand af om 12.00 uur als test. Op sociale media ontstond enige ophef nadat het luchtalarm alsnog verlaat afging. Ook klagen mensen dat in Zeeland het alarm te laat afging, maar dat kon de veiligheidsregio niet bevestigen.