Johan Willem Friso-kazerne blijft in Assen, maar wordt aanzienlijk kleiner

De gemeente Assen behoudt zijn Johan Willem Friso-kazerne, maar die wordt de komende tien tot vijftien jaar wel "aanzienlijk" kleiner. Dat hebben het ministerie van Defensie en de regio besloten.

Er waren vooral zorgen over werkgelegenheid in de regio. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) zegt dat er met de huidige plannen geen arbeidsplaatsen verloren gaan. Assen krijgt bij het NS-station een rijkskantoor en plannen om daar een bestaande rijksdienst uit te breiden zijn in een "vergevorderd stadium", laat hij de Kamer weten.

Een deel van het oorspronkelijke plan om de kazerne in Assen over te brengen naar Havelte gaat door. De School Noord van de Koninklijke Militaire Academie gaat naar de kazerne even boven Meppel. De opleiding is gericht op de 43 Gemechaniseerde Brigade die daar is gelegerd. Zo kunnen de nieuwe soldaten sneller integreren in operationele eenheden, is de gedachte.