Agent die agressieve hond doodschoot in Groningen raakte mogelijk ook baasje

De politieagent die zondag in Groningen een agressieve hond doodschoot, raakte daarbij mogelijk ook de eigenaresse. De Rijksrecherche onderzoekt of zij door toedoen van de agent gewond is geraakt.

Het incident vond zondagavond plaats aan de Esperantostraat. De 48-jarige eigenaresse liet daar haar hond uit. Het dier zag een andere hond, brak los en gedroeg zich agressief, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Agenten waren toevallig ter plaatse. Een van hen vond de situatie zo dreigend, dat die besloot meerdere keren op de hond te schieten. Het dier overleefde dat niet. De eigenaresse was gewond geraakt en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het Dagblad van het Noorden meldt op basis van haar vriend dat een kogel mogelijk is afgeketst en haar heeft geraakt.