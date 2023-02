Verdachte van fatale steekpartij in Delft wordt door België overgeleverd

Delen via E-mail

De 31-jarige verdachte van de fatale steekpartij in Delft van zondag wordt vandaag door België overgeleverd aan Nederland. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep West

De verdachte is na een achtervolging in België aangehouden. Dat gebeurde in de buurt van Antwerpen.