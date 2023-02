Verplichte twee uur gym vaker noodgedwongen buiten door te weinig gymzalen

Vanaf aankomend schooljaar (2023-2024) moeten basisscholen verplicht twee lesuren per week gym geven. Maar omdat er niet overal genoeg gymzalen zijn, zullen kinderen steeds vaker buiten de gymzaal les krijgen. Dat kan in een zwembad zijn of buiten op het schoolplein. Maar ook daar komt de inspectie langs.

In 2020 werd de wet aangenomen die scholen verplicht twee lesuren gym te geven aan leerlingen op basisscholen. Een derde van de gemeenten voorzag in november nog knelpunten om alle schoolklassen die tijd onder te brengen in gymlokalen, bleek uit onderzoek onder 172 gemeenten door het Mulier Instituut. Vooral grote steden kampen met ruimtegebrek.

André de Jeu van Vereniging Sport en Gemeenten (VNG) moedigt basisscholen aan om creatief te denken bij een gebrek aan voldoende gymzalen. "Tegen scholen die worstelen met het vinden van een gymlokaal, zou ik zeggen: 'Koop eens een passer en draai een cirkel van een kilometer om de school heen.' Er zijn prachtige voorbeelden aan het ontstaan van gymles buiten het traditionele gymlokaal."

Dit kan op het schoolplein zijn, maar volgens De Jeu zijn sportvelden en zwembaden ook geschikt. "Als het gaat regenen, kunnen de kinderen altijd nog de kantine in."

Inspectie kijkt ook mee met gymles

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) ziet de vraag naar buitenonderwijs al toenemen. Volgens directeur Cees Klaassen hoeft dat geen probleem te zijn, zeker niet in de warmere seizoenen. "Al heeft een gymzaal natuurlijk wel de voorkeur", zegt Klaassen.

Ook gymlessen moeten aan een aantal eisen voldoen, benadrukt de KVLO-directeur. Voor de veiligheid is het volgens hem belangrijk dat gymdocenten de locatie goed kennen. "Op een slecht onderhouden sportveld kunnen kinderen zo door hun enkel gaan. Uiteindelijk kijkt de onderwijsinspectie ook mee. "

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting en sportaccommodaties. Slechts een minderheid (28 procent) van de ondervraagde gemeenten die in november knelpunten zagen, wilde extra sportlocaties bouwen.