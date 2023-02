Politie laat man vrij die met schietpartij zou hebben gedreigd op school in Rijswijk

De achttienjarige man uit Wateringen die zaterdag werd opgepakt omdat hij zou hebben gedreigd met een schietpartij op zijn middelbare school in Rijswijk, is vrijgelaten. De politie onderzoekt of iemand anders toegang heeft gekregen tot een account van hem.

Volgens een politiewoordvoerder is het nog te vroeg om te zeggen dat de man nu niet meer wordt verdacht van de dreiging.

Op een communicatieportaal van de school was zaterdag een bericht geplaatst vanaf het account van de leerling. Daarin werden de school en de andere leerlingen bedreigd.

De achttienjarige man waarschuwde voor een schietpartij. "Op maandag 6 februari gaan jullie er allemaal neergeschoten worden en verbrand en daarna neem ik mijn eigen leven", schreef de verdachte volgens Regio 15 in het bericht.