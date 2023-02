OM spreekt van 'spelletjes' rond moord Sven Prins en blijft bij eis van 30 jaar

Het Openbaar Ministerie vindt dat er "een spelletje" is gespeeld om Sergio K. vrijgesproken te krijgen in de zaak rond de moord op Sven Prins in Brunssum in september 2015. De advocaat-generaal eiste daarom maandag bij het hof toch gewoon dertig jaar cel tegen K., net als tegen zijn twee medeverdachten Xionel B. en Jurandy T.

Nadat in september 2021 in hoger beroep ook al een straf van dertig jaar was geëist, klonk vanuit de rechtszaal een verwensing én de naam van een vierde persoon. Die zou in de auto hebben gezeten en niet K. die onschuldig zou zijn veroordeeld.

Sergio K. had tot dat moment nooit de naam genoemd van deze vierde persoon, Hassan K.. Hij zei dat hij had gezwegen uit angst voor represailles en dat hij zelfs had overwogen om dan maar dertig jaar te zitten.

Ruim een jaar onderzoek leverde volgens de aanklager alleen "een spel op om twijfel en verwarring te zaaien".

K. en B. kregen eerder bij de rechtbank ook al dertig jaar voor de moord, T. levenslang. Prins werd in september 2015 tijdens een achtervolging in de auto met meerdere salvo's uit een Kalasjnikov beschoten. Toen hij strompelend een tuin in vluchtte, werd hij in de rug geschoten. De man bij wie Prins in de auto zat, kon gewond ontkomen.