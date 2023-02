GGD's waarschuwen richting krokusvakantie voor meisjesbesnijdenis in buitenland

Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. De ingrijpendste vorm is vernauwing van de vaginale opening door de kleine of grote schaamlippen weg te snijden en aan elkaar te maken, met of zonder verwijdering van het zichtbare deel van de clitoris (infibulatie).

UNICEF schat dat wereldwijd zo'n 200 miljoen meisjes en kinderen zijn besneden. In Nederland gaat het volgens schattingen om zo'n 40.000 meisjes en vrouwen. De ingreep is strafbaar in ons land. Ook als je die in het buitenland hebt laten uitvoeren.

Besnijdenis van meisjes en vrouwen brengt gezondheidsrisico's met zich mee, zoals infecties, pijn bij het plassen en complicaties bij de bevalling. Maar ook kunnen slachtoffers trauma's en psychische klachten krijgen en minder plezier beleven aan seks.



Meisjesbesnijdenis wordt vaak in verband gebracht met het geloof, vooral de islam. Maar de Koran en de Bijbel vermelden deze vorm van verminking niet als religieus voorschrift.