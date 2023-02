Weerbericht: Geregeld wolkenvelden, maar ook de zon laat zich zien

Hoewel maandag geregeld wolkenvelden voorkomen, zal ook de zon zich laten zien. Het wordt 5 of 6 graden in het oosten en een graad of 8 in het westen.

Maandagochtend kan op sommige plekken mistig of nevelachtig beginnen. In de loop van de dag komen wolkenvelden voor, die vooral landinwaarts te zien zijn. In het westen van het land breekt de zon het vaakst door.

Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

In de nacht van maandag op dinsdag klaart het op en kan het regionaal vriezen. Dinsdag volgt een zonnige dag waarop het kwik niet boven de 6 graden uitkomt.

