In drie dagen tijd 2.800 nieuwe stamceldonoren na oproep PSV-perschef Slegers

Bij centrum Matchis zijn in drie dagen tijd 2.800 aanmeldingen binnengekomen van mensen die stamceldonor willen worden. Donderdag deed PSV-woordvoerder Thijs Slegers (46), die zelf door bloedkanker ongeneselijk ziek is, een oproep om stamceldonor te worden.

In de afgelopen drie dagen is ruim 10 procent van het totale aantal van vorig jaar (27.000) binnengekomen. En dat is boven op het aantal van de maand januari. Toen meldden zich 2.500 mensen als stamceldonor.

Bij Matchis zijn nu 395.000 donoren bekend. In 2015 waren het er nog 50.000. "Toen konden we 50 mensen helpen, nu hebben we er 395.000 en zijn 247 donoren gematcht met een patiënt", zegt een woordvoerder. "Hoe meer mensen er geregistreerd staan, hoe meer mensen we kunnen helpen."