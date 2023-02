Weekweerbericht: meer zon en de temperaturen gaan omlaag

Maandag zal de lijn van de week ervoor nog even worden doorgetrokken met lokaal redelijk hoge temperaturen van 7 tot 8 graden. Ook zijn er dan nog veel wolkenvelden, vooral in het oosten van het land.

Donderdag wordt opnieuw een dag met flink wat zon verwacht, maar later op de dag zal er ook weer wat bewolking over het land trekken. Door een koude nacht zal op veel plekken in het land vorst ontstaan. De temperatuur overdag is dan 4 tot 5 graden.

Vrijdag en in het weekend wordt het wederom droog. In tegenstelling tot de eerste helft van de week wordt dan wel bewolking verwacht. Dat zal met name in de ochtenden zo zijn: 's middags is er meer kans op zon. Ook gaan de temperaturen dan weer wat omhoog en zal het 's nachts minder hard gaan vriezen.