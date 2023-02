Delen via E-mail

Bij een steekpartij in Delft is zondag een persoon omgekomen. Twee andere slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek.

Het incident gebeurde aan de Frederik van Eedenlaan. Wat de aanleiding is, kon de politie nog niet zeggen.

Volgens een fotograaf van het ANP is er ter plekke veel politie aanwezig. De straat is afgezet en er zijn zwarte schermen geplaatst. Ook is de Forensische Opsporing ter plekke voor onderzoek.