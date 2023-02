Minderjarige verdachte opgepakt na dreiging met schietpartij op school in Rijswijk

De politie greep zaterdagavond in nadat leerlingen, ouders en docenten van de school een dreigende e-mail hadden ontvangen. "Op maandag 6 februari gaan jullie er allemaal neergeschoten worden en verbrand en daarna neem ik mijn eigen leven", schreef de verdachte volgens Regio 15 in het bericht.

Ook zou hij foto's hebben meegestuurd waarop dozen van vuurwapens te zien waren. Of de verdachte daadwerkelijk in het bezit was van vuurwapens en in welke mate hij van plan was zijn dreigement uit te voeren, kon de politie niet zeggen.