Weerbericht: Eerst nog kans op regen, in de middag schijnt de zon

Zondag kan het eerst nog regenachtig zijn. In de loop van de ochtend klaart het vanuit het noordwesten op. Dat is het begin van een fraaie zondagmiddag waarbij de zon flink schijnt. Het wordt zo'n 8 tot 9 graden.

De wind komt uit het noordwesten en neemt in de ochtend toe naar matig boven land en (vrij) krachtig aan zee. In de loop van de middag neemt de wind in kracht af.

Overdag kunnen landinwaarts stapelwolken voorkomen, maar in de avond wordt het helder en koud. In de nacht naar maandag koelt het af naar 1 tot 2 graden boven nul en in het oosten kan het regionaal een graadje vriezen. Op de Waddeneilanden en in Zeeland wordt het niet veel kouder dan 3 tot 4 graden.