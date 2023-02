Verdachte aangehouden voor fatale brand in Arnhem

De politie heeft zaterdag een verdachte aangehouden in verband met de brand in Arnhem waarbij afgelopen dinsdag twee doden vielen. De persoon wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de brand, aldus een politiewoordvoerder.

De politie heeft verder nog niets bekendgemaakt over de verdachte. De persoon zit vast voor verhoor. "Het is goed om aan te geven dat we meerdere scenario's uitlopen. Er is nog geen definitief uitsluitsel over hoe de brand is ontstaan", aldus de politie.