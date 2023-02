Minder veerdiensten tussen Ameland en Holwerd door verzanding vaargeul

Maandag zullen er tijdens laag water, tussen 16.00 uur en 18.00 uur, minder veerboten varen tussen Waddeneiland Ameland en het Friese Holwerd. De vaargeul is op sommige momenten niet veilig te bevaren vanwege verzanding, meldt rederij Wagenborg. De komende maanden kunnen meer diensten vervallen.

Zaterdag werden er ook al een aantal veerdiensten geschrapt. De directeur van rederij Wagenborg, Ger van Langen, verwacht dat er de komende maanden meer diensten zullen vervallen als er geen oplossing komt voor het verzanden van de vaargeul. "Rijkswaterstaat doet zijn best, maar het proces van verzanding gaat sneller dan gedacht," schrijft Van Langen in een brief aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin dring hij aan op maatregelen.

De overheidsdienst baggert de vaargeul regelmatig uit, maar natuurwetgeving bepaalt dat het zand het gebied niet mag verlaten en dus ergens anders in de Waddenzee wordt gestort. Dat keert dan snel weer terug in de vaargeul. "In feite ben je zand aan het rondpompen", aldus Van Langen. Wat hem betreft moet er een andere oplossing komen. Hij laat het aan Rijkswaterstaat om daarover te beslissen. Donderdag heeft hij hierover een gesprek met ambtenaren op het ministerie.

De vaargeul is al langer een probleem. Wagenborg zei eerder al dat de geul te smal is geworden, doordat hij deels is dichtgeslibd. In oktober meldde de rederij daarom op eenrichtingsverkeer over te gaan als de waterstanden te laag zijn.