Ook veel nieuwe bloeddonors na oproep zieke PSV-perschef: 'Honderden extra'

Sanquin heeft deze week opvallend veel nieuwe bloeddonors verwelkomd. De bloedbank spreekt van "honderden donors meer dan normaal". Thijs Slegers, de ongeneeslijk zieke perschef van PSV, riep mensen op om zich aan te melden als bloed- of stamceldonor.

De bloedbank ziet een direct verband tussen de oproep van Slegers en de plotselinge piek in het aantal donors. "We zien vooral een opvallend groot aantal mannen", zegt de woordvoerder. Sanquin heeft in het huidige bestand meer vrouwen geregistreerd staan, dus de toename van het aantal mannelijke donors is extra mooi meegenomen.

De bloedbank trapte twee weken geleden een campagne af in samenwerking met PSV en Philips, een belangrijke sponsor van de voetbalclub. Het initiatief was erop gericht supporters ertoe aan te zetten bloed- of plasmadonor te worden. De woordvoerder zegt dat deze actie in principe niet gelinkt was aan de ziekte van Slegers, maar dat hij er als perschef van de Eindhovense voetbalclub wel bij betrokken was.